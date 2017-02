FC Groningen maakt vandaag nieuwe hoofdsponsor bekend

FC Groningen maakt donderdag de nieuwe hoofdsponsor voor het volgende seizoen bekend. De club was op zoek naar een opvolger voor Essent, die vorig jaar bekendmaakte te stoppen.

Welke sponsor het wordt, is nog niet bekend. Om 16.00 uur begint een persconferentie in het Noordlease Stadion.Essent is bezig aan het zesde seizoen als hoofdsponsor van de FC. Hoeveel het bedrijf in de club heeft gestoken, is niet bekend. Wel heeft het bedrijf meebetaald aan het nieuwe Topsportzorgcentrum op het trainingscomplex van FC Groningen.