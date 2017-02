Aantal abortussen in Groningen lager dan landelijk

(Foto: Flickr/Joe Green (Creative Commons))

In de provincie Groningen ondergingen in 2015 minder vrouwen een abortus dan het landelijk gemiddelde. Toch is het aantal abortussen licht gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het hoogste aantal abortussen was in Flevoland en Noord-Holland. Het laagste in Drenthe en Friesland.



Landelijk lag het abortuscijfer op 8,6 abortussen per duizend vrouwen tussen de vijftien en vierenveertig jaar. In Groningen was dit 7,6.



Voor het eerst sinds 2008 lichte stijging

De lichte stijging in het aantal abortussen is voor het eerst sinds 2008. Opmerkelijk is verder dat de meeste abortussen werden uitgevoerd bij vrouwen tussen de vijfentwintig en dertig jaar. Tot nog toe waren de meeste zwangerschapsafbrekingen bij de groep tussen twintig en vijfentwintig.

Door: RTV Noord Correctie melden