Lefier pakt honderden woningen met kou- en tochtproblemen aan

(Foto: RTV Noord)

Honderden woningen aan de Westindischekade in de Korrewegwijk in Stad worden opgeknapt. Woningbouwcorporatie Lefier heeft alle bewoners daarover een brief gestuurd.

Wel in het goedkope segment

Het gaat om 312 huizen met kou- en tochtproblemen. Die krijgen centrale verwarming, dubbel glas, gevelisolatie en mechanische ventilatie. De huizen blijven wel in het goedkope huursegment.



Wel eerst akkoord gaan

De huurders moeten wel toestemming geven voor de plannen. Minstens zeventig procent van de huurders moet akkoord gaan, anders gaan de plannen niet door. Bewoners kunnen in twee proefwoningen kijken hoe huizen er uit komen te zien na de opknapbeurt.



In april moet duidelijk worden of de grootscheepse renovatie doorgaat.



Lees ook: Een koude winter voor bewoners van slecht geïsoleerde huurhuizen Het gaat om 312 huizen met kou- en tochtproblemen. Die krijgen centrale verwarming, dubbel glas, gevelisolatie en mechanische ventilatie. De huizen blijven wel in het goedkope huursegment.De huurders moeten wel toestemming geven voor de plannen. Minstens zeventig procent van de huurders moet akkoord gaan, anders gaan de plannen niet door. Bewoners kunnen in twee proefwoningen kijken hoe huizen er uit komen te zien na de opknapbeurt.In april moet duidelijk worden of de grootscheepse renovatie doorgaat.

Door: Erik Hulsegge Correctie melden