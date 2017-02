De vesting Bourtange moet vijftigduizend euro bezuinigen. De gemeente Vlagtwedde wil met het oog op de fusie met Bellingwedde het onderhoud aan de historische vesting gaan terugschroeven.

De stichting Vesting Bourtange moet het onderhoud aan bruggen en taluds voortaan zelf ophoesten. Dat komt neer op een bedrag van ongeveer een halve ton. Het overdragen van het onderhoud zit al langer in de pijplijn. Maar Vlagtwedde wil haast maken vanwege de fusie met Bellingwedde.De Vesting Bourtange is met zo'n 120.000 bezoekers per jaar een van de grootste toeristische attracties van onze provincie.