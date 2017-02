Payt is de nieuwe hoofdsponsor van FC Groningen

Payt is vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdsponsor van FC Groningen. Dat melden bronnen tegenover RTV Noord. Het Groningse online incassobedrijf was al sponsor van de voetbalclub.

Volgens Payt zijn zij het grootste online bedrijf in de incassobranche. Hoeveel geld Payt betaalt om op het shirt van FC Groningen te staan, is niet bekend. Ook is nog niet bekend voor hoe lang de sponsordeal is. Het bedrijf is in 2012 opgericht door twee Groningers.Payt was in 2015 al twee keer shirtsponsor van FC Groningen. Toen stond het logo van het bedrijf op de ruggen van de FC-spelers tijdens de halve finale en bekerfinale.FC Groningen-directeur Hans Nijland wil de sponsordeal niet bevestigen. 'Voor mijn part is het Albert Heijn of de Aldi. Vanmiddag hoor je meer.' Om 16:00 uur geeft FC Groningen een persconferentie. Dan worden meer details bekendgemaakt.