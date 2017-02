Lopend Vuur: Ik stem op een vrouw

De lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de komende verkiezingen zijn bijna allemaal mannen. Zeker bij de grote partijen.

Het eerste verkiezingsdebat, woensdag in Groningen, was dan ook een debat onder heren.Het is de geboortedag van Aletta Jacobs, de eerste Nederlandse vrouw die mocht studeren. Google eert haar meteen zogenaamd 'doodle'.Zou de politiek niet beter af zijn met meer vrouwen aan het roer?Stem jij op een vrouw?Woensdag was het Lopend Vuur: Ik weet nog niet op welke partij ik straks moet stemmen . 56,36 procent van de Groningers (2.163 stemmen) is het daarmee eens.