Bedrijven in de rij voor plek aan de A7 bij Leek

(Foto: Gemeente Leek)

Bedrijventerrein Leeksterveld langs de A7 bij Leek is weer in trek bij ondernemers. Na een aantal rustige jaren vestigen zich er weer allerlei bedrijven.

Zo komt er een nieuw bedrijfsverzamelgebouw. De helft van de onderkomens is al verkocht of verhuurd. Adema Stiens, een bedrijf dat carports, garagedeuren en zonwering verkoopt, bouwt er een nieuw pand.



Deze maand start Amy Watersystems nog met nieuwbouw op Leeksterveld. Volgens de gemeente is er weer meer vertrouwen onder de ondernemers en betaalt zich dat nu uit.

Door: RTV Noord Correctie melden