Controle op appen en bellen vanuit rijdende camper levert 240 boetes op

(Foto: Omrop Fryslan/ Remco de Vries)

Bij verkeerscontroles vanuit een rijdende camper op de A7 tussen Joure en Groningen heeft de politie de afgelopen drie dagen 248 mensen op de bon geslingerd, meldt Omrop Fryslan.

De meesten van hen gebruikten tijdens het rijden de mobiele telefoon, onder wie 65 vrachtwagenchauffeurs.



Onopvallend politieauto's

De politie controleerde vooral bij het verkeersplein van Joure, omdat daar de laatste tijd vaak ernstige ongelukken gebeurd zijn. Vanuit de camper kon de politie goed zien wat de bestuurders aan het doen zijn.



De camper werd gevolgd door onopvallende politiewagens, die de chauffeurs aan de kant zetten.



200 kilometer per uur

Een bestuurder moest het rijbewijs inleveren. Hij reed met bijna 200 kilometer per uur over de A6. Ook op de A7 had hij te hard gereden en twee keer rechts ingehaald. Elf bestuurders kregen een bon omdat ze ruim 30 kilometer per uur te hard reden.

Door: Erik Hulsegge Correctie melden