Aletta Jacobs is al meer dan 80 jaar dood 'maar ze leeft enorm'

Als ze nog leefde, zou ze donderdag 163 jaar oud geworden zijn. Aletta Jacobs uit Sappemeer, de eerste vrouw die ging studeren aan de universiteit. 'Een heel bijzondere, innovatieve vrouw.'

Lammert Doedens weet alles over de moeder van het feminisme in Nederland en leidt rond in de Aletta Jacobs-kamer in het Universiteitsmuseum in Groningen. Ze is nog niet vergeten. Zo heeft online zoekmachine Google ter ere van haar geboortedag een speciaal logo ontwikkeld, een zogenaamde doodle.En de studenten van nu zijn nog steeds geboeid door het verhaal van de op 10 augustus 1929 overleden Jacobs, ziet Doedens. 'Aletta Jacobs leeft enorm! Er zijn veel leerlingen die een profielwerkstuk of een scriptie over haar willen doen.'Haar betekenis is groot, stelt Doedens. 'Welk meisje komt nou op het idee om een brief te schrijven aan minister Thorbecke, of ze naar de universiteit mag?''Welke jonge vrouw zegt gewoon tegen de mensen:'Maar u bent een vrouw!'Dat zijn heel baanbrekende dingen.'