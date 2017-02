FC Groningen overrompelt nieuwe hoofdsponsor

FC Groningen speelt de komende twee seizoenen met Payt op de borst. De nieuwe hoofdsponsor werd eind november al benaderd. Dat gebeurde in Madrid. Directeur Sander Kamstra werd bij een lunch overrompeld met de vraag om de belangrijkste geldschieter te worden van de club.

In het contract is opgenomen dat de verbintenis met een jaar kan worden verlengd. De eerste twee seizoenen is het sponsorbedrag respectievelijk 1.1 miljoen euro en 1.3 miljoen euro. Naast deze bedragen is er ook een bonusregeling. Deze is afhankelijk van de groei en ontwikkeling van het bedrijf en nadrukkelijk niet van de prestaties van FC Groningen.Kamstra werd na het officiele gedeelte van de persconferentie in het Noordlease Stadion veelvuldig gefeliciteerd. Iets wat hij wel gewend is op 9 februari. Hij vierde z'n zesenveertigste verjaardag. 'Ik vind de gelukwensen vanwege het sponsorschap de mooiste vandaag. Mijn verjaardag is nu even van ondergeschikt belang.' glunderde Kamstra. Hij kreeg ook een thuisshirt van FC Groningen met daarop zeer toepasselijk het nummer 46.FC Groningen had eind november goede hoop dat Payt na zes jaar de opvolger zou worden van hoofdsponsor Essent. Vooral omdat de bedrijfsnaam al twee keer op het shirt prijkte. Dat was tijdens de halve finale van het bekertoernooi en in de finale. 'We hebben bij het opmaken van de lijstjes met potentiele sponsoren gezegd dat het mooi zou zijn als je een koppeling zou kunnen maken met de ontwikkelingen die in Groningen hoog op de agenda staan.' zegt commercieel directeur Robbert Klaver. 'Maar ook al was het geen Gronings bedrijf geweest hadden we ook de deal gemaakt.' vult hij aan.Kamstra hoefde niet lang na te denken over de vraag van directeur Hans Nijland en Klaver. 'Ze hadden het goed gezien, want het antwoord kon niet anders dan 'ja' zijn. Alleen wel een beetje jammer dat zij het eerder wisten dan ik.'