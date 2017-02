FC Groningen speelt de komende twee seizoenen met Payt op de borst

De komende twee seizoenen voetbalt FC Groningen met Payt op de borst. Dat maakte de FC donderdag bekend.

Beide partijen hebben de optie om de verbintenis met een jaar te verlengen. Payt volgt Essent op als hoofdsponsor.Payt betaalt in het eerste seizoen 1,1 miljoen euro aan de FC. In het tweede seizoen ligt dit minimun bedrag op 1,3 miljoen. Door diverse bonusregelingen kunnen deze bedragen nog verder oplopen. Deze stijging hangt samen met de groei van Payt, niet met de prestaties van FC Groningen.De persconferentie van de presentatie van Payt zou donderdag live te zien zijn via een stream van FC Groningen. Om nog onduidelijke reden was dit niet het geval.