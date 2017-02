Pitbull neemt 11-jarige bordercollie Daisy uit Winschoten te grazen

(Foto: RTV Noord/Peter Steinfort)

Voor de derde keer in een paar maanden tijd heeft een loslopende pitbull in de Bomenbuurt in Winschoten een hond te grazen genomen. Het meest recente slachtoffer is de 11-jarige bordercollie Daisy.

'Het is een drama', aldus eigenaresse Fenny Brouwer. 'Daisy is nu één keer geopereerd, maar als ik naar de open wond in haar hals kijk, dan is een tweede ingreep onvermijdelijk.'



De bordercollie werd vorige week woensdag uit het niets aangevallen. 'Mijn man liet Daisy uit toen de pitbull plotseling in de aanval ging. En als een pitbull zich ergens in vastbijt, dan laat hij niet zomaar los. Een omstander wilde de hond er met een honkbalknuppel afslaan, maar zelfs dat lukte niet.'



'Wat als hij weer ontsnapt?'

Door tussenkomst van de eigenaar kon Daisy uiteindelijk uit de kaken van de pitbull bevrijd worden. De hond werd door de politie in beslag genomen, maar tot verbazing van Fenny de volgende dag alweer teruggegeven. 'Voorwaarde is wel dat de pitbull gemuilkorfd wordt en voortaan aangelijnd wordt uitgelaten. Maar wat als hij weer ontsnapt?'



'De gemeente kan nu niets voor ons betekenen'

In de Bomenbuurt maken de bewoners zich ondertussen grote zorgen. 'Stel je voor dat de pitbull een kind aanziet voor een hond', aldus Brouwer. Ze heeft inmiddels contact gehad met de gemeente. 'De gemeente kan op dit moment niets voor ons betekenen. Er wordt pas ingegrepen als de eigenaar opnieuw de fout ingaat.'



'Iedereen is hier bang'

'De politie heeft laten weten dat de pitbull pas wordt afgemaakt als hij een kind of een volwassene aanvalt. Maar Daisy is voor mij als een kind', besluit Fenny. 'Wat mij betreft sturen ze die hond naar een onbewoond eiland, zolang hij maar uit de wijk verdwijnt want iedereen is hier bang.'

Door: RTV Noord Correctie melden