Schip van 150 meter gaat te water

(Foto: Richard Degenhart/FPS)

Een schip van bijna 150 meter lang is woensdagmiddag te water gelaten in Farmsum. Het schip is gebouwd op de werf van Koninklijke Niestern Sander.

Het is een bijzondere tewaterlating, zegt Theo Klimp van rederij Wagenborg: 'Dit is het grootste schip dat binnendijks van deze werf te water is gelaten.'



Het schip is bijna 16 meter breed en wordt gebruikt als vrachtschip.

