Kinepolis neemt afstand van uitlatingen over cao van vakbond

Kinepolis distantieert zich nadrukkelijk van de uitlatingen van vakbond FNV Media & Cultuur over de verslechtering van arbeidsvoorwaarden van het personeel van het bioscoopconcern.

Volgens de bond zou Kinepolis de regelingen voor overwerk, vakantiedagen en nachttoeslagen verslechteren. Ook zou het concern een wijzigingsbeding in willen voeren om zonder overleg zaken te kunnen veranderen in de cao.In een mail laat Kinepolis weten dat de inhoud van de uitlatingen van de FNV niet correct is. 'Kinepolis heeft steeds gehandeld vanuit goed overleg met sociale partners en haar werknemers. Het belang en welzijn van de werknemers staat altijd voorop'.Komende dinsdag heeft Kinepolis overleg met de branchevereniging over de nieuwe cao.