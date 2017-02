Geen werk, geen opleiding? In Duitsland kun je zo aan de slag

(Foto: Archief RTV Noord)

Heb je geen opleiding en wil je snel aan de slag? Dat kan. Maar dan wel over de grens. Het UWV is naarstig op zoek naar personeel voor kippenslachter Emsland Frischgeflügel en recreatiepark Schloss Dankern in het Duitse Haren.

'Dit is een mooie kans'

'Bij de kippenslachterij zoeken ze tachtig mensen en bij Schloss Dankern dertig', zegt Geert van der Wal van het UWV. 'Wij hebben in Groningen en Drenthe heel veel goeie arbeidskrachten die geen werk hebben. Dan is dit een mooie kans. Het mooie is ook dat er niet om een specifieke opleiding wordt gevraagd.'



Bij Emsland Frischgeflügel werken tweeduizend mensen waarvan tweehonderd uit Groningen en Drenthe. Schloss Dankern is een een groot vakantiepark, dat jaarlijks een miljoen mensen trekt. Er werken ruim driehonderd mensen.



Opgaven kan online

