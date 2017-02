Burgercomité Haren is nog niet gerust na antwoorden van minister Plasterk

Het Burgercomité Haren is nog niet gerustgesteld over het verloop van de herindelingskwestie nu het een antwoord heeft gekregen van minister Plasterk.

Ronald Plasterk is als minister van Binnenlandse Zaken belast met het herindelingsdossier. Het burgercomité schreef in januari een brief aan de minister. Met die brief wilden ze herindeling voorkomen.Inmiddels heeft Plasterk de brief beantwoord, maar daarmee zijn alle zorgen nog niet uit de lucht voor het burgercomité. 'Onze grote bezorgdheid en onvrede over de misleidende aard van het herindelingsadvies van de provincie Groningen heeft u echter niet weg kunnen nemen.' Dat schrijft voorzitter Gustaaf Biezeveld van het burgercomité in een nieuwe brief aan de minister.Het comité is tegen een herindeling en wil dat Haren zelfstandig blijft. Volgens hen heeft de provincie niet de juiste procedure doorlopen om tot het herindelingsadvies te komen. 'Met democratisch en behoorlijk bestuur heeft de herindelingsprocedure weinig te maken gehad,' vervolgt Biezeveld in zijn brief.In de brief die het burgercomité aan de minister schrijft wordt wederom gepleit voor een zelfstandig Haren.De sleutel tot zelfstandigheid is in handen van de Tweede Kamer. In Den Haag wordt uiteindelijk besloten of Haren daadwerkelijk gaat herindelen.