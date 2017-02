Verdwenen Winschoter kunstenaar enige Nederlander op Biënnale in Venetië

Ruim veertig jaar geleden verdween hij spoorloos, de in Winschoten geboren kunstenaar Bas Jan Ader. Zijn werk spreekt internationaal nog altijd tot de verbeelding. Op de komende editie van de Biënnale van Venetië is hij op de hoofdtentoonstelling de enige Nederlandse vertegenwoordiger.

Bas Jan Ader groeide op in Nieuw-Beerta en was zoon van het bekende verzetsechtpaar Bastiaan Jan en Johanna Adriana Ader. Zijn vader werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers vermoord. Bas Jan volgde de kunstacademie in Amsterdam en was daar jaargenoot van Wim T. Schippers.Het werk van Ader bestaat voor al uit fotografie, film en zogenoemde performances. In een van zijn bekendste filmpjes doet hij onderzoek naar de zwaartekracht en laat zichzelf van het dak van een schuurtje vallen. In een filmpje met de titel 'I'm too sad to tell you' huilt Ader minuten lang. Begin jaren 70 verhuist Bas Jan Ader naar Los Angeles.Als het Groninger Museum hem uitnodigt voor een overzichtstentoonstelling komt hij op het idee om vanuit Amerika per zeilboot (een Guppy 13) terug naar Europa te varen. In de zomer van 1975 stapt hij aan de Amerikaanse oostkust aan boord van het zeilbootje. Ook van zijn vertrek maakt hij een filmpje. Tien maanden later wordt het zeilbootje teruggevonden aan de oostkust van Ierland. Van Bas Jan Ader is sinds die tijd geen spoor teruggevonden.Het werk van Bas Jan Ader staat internationaal hoog aangeschreven. Op de hoofdtentoonstelling van de beroemde internationale kunstexpositie Biënnale in Venetië is Ader dit jaar de enige Nederlandse kunstenaar van wie werk wordt vertoond.