Haren niet blij met uitblijven provinciale reactie op meerjarenbegroting

De gemeente Haren vindt het een kwalijke zaak dat de provincie Groningen nog geen reactie heeft gegeven op de ingediende meerjarenbegroting.

De begroting is een belangrijke schakel in het verbeterplan van Haren. In dat plan pleit Haren voor een zelfstandige gemeente. Nu ze dat verbeterplan niet compleet hebben, door het uitblijven van een goedgekeurde begroting, zien ze de tijd wegtikken. Tijd die ze graag gebruiken om zelfstandigheid te bepleiten.Gedeputeerde Patrick Brouns zegt dat de provincie op dit moment de begroting van Haren aan het uitpluizen is. 'De maatregelen die in de begroting staan hebben namelijk ook een grote impact op de nieuwe, heringedeelde gemeente. Wij denken niet lichtzinnig over de begroting en nemen onze wettelijke tijd om alles door te nemen.'Omdat de meerjarenbegroting van Haren loopt tot 2023 gaat de begroting ook Groningen en Ten Boer aan. De gemeenten waar Haren mee gaat samenvoegen, als het aan de provincie ligt. Volgens Haren hebben Groningen en Ten Boer geen bezwaren tegen de begroting.Volgens Brouns zijn de maatregelen die Haren op financieel gebied wil nemen groot. 'Ze willen 2,5 miljoen euro per jaar bezuinigen op voorzieningen. Daarnaast zal de OZB in 2023 38% hoger liggen dan nu het geval is.'Omdat de provincie Haren per 2019 graag ziet opgaan in een nieuwe gemeente met Groningen en Ten Boer zal de huidige meerjarenbegroting zijn weerslag hebben op de nieuwe gemeente.