Buitengebied Stadskanaal en Westerwolde heeft in voorjaar 2018 snel internet

In het buitengebied van de gemeenten Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde kan vanaf het voorjaar van 2018 snel geïnternet worden.

Donderdagmiddag werd in Sellingen een conventant over de aanleg van een glasvezelnetwerk getekend, met de Maatschappij voor Breedband in Nederland: Mabin.De bedoeling is dat rond januari komend jaar de schop de grond ingaat voor de aanleg van het netwerk.Boer Gerwin Roelofs is blij dat hij eindelijk snel internet krijgt. 'Aan Netflix en YouTube hoef ik op dit moment niet te beginnen. Een email met bijlage openen is al lastig. Je doet steeds meer met 3G en 4G, omdat het via het vaste netwerk erg lastig is. De toekomst verandert heel snel in het boerenleven, snel internet is gewoon écht nodig.''Dit is een samenspraak van gemeenten en burgerinitiatief', zegt Ben Olde Agterhuis van de Stichting Snel Internet Westerwolde en Stadskanaal. 'Mensen zitten tot nu toe met een trage verbinding en een schotel voor tv. Dat kost gauw tachtig tot honderd euro per maand. Dat zullen ze straks zeker niet kwijt zijn.'Wie van het snelle internet gebruik wil maken, moet wel een glasvezelabonnement afsluiten.