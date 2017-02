Opa moet twee jaar de cel in voor jarenlange misbruik van kleindochter

Voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn kleindochter heeft een 70-jarige Marumer een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk opgelegd gekregen.

'Veilige' plek

Dat misbruik begon in 2005, toen het meisje zeven jaar was, en duurde tot 2013. Het gebeurde als het meisje bij haar opa en oma logeerde en haar opa haar naar bed bracht. 'Dat was een plek waar ze zich veilig had moeten voelen', zei de rechter. Ze liep er jarenlang mee rond voor ze aangifte durfde te doen tegen haar grootvader.



Leeftijd

Psychologen verklaarden de Marumer volledig toerekeningsvatbaar. Ook zijn hoge leeftijd was voor de rechtbank geen reden voor een lagere straf. De opa moet zich laten behandelen en zijn kleindochter 9000 euro schadevergoeding betalen.

