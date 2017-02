Man krijgt taakstraf voor geven van kopstoot aan ex

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 25-jarige man uit Groningen heeft 180 uur taakstraf en vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen voor mishandeling van zijn ex-vriendin.

Dat gebeurde tussen juni en november in hun toenmalige huis in Aduard. De man sloeg zijn partner, gaf haar kopstoten en kneep haar keel dicht. Ook bedreigde hij haar met de dood.



Kinderen

De Stadjer verklaarde dat hij zijn vriendin sloeg, omdat hij wilde horen dat ze trouw aan hem was. Het huiselijk geweld vond vaak plaats voor de ogen van hun jonge kinderen.



Contactverbod

De man heeft een contactverbod opgelegd gekregen en moet zijn ex-partner ruim 700 euro schadevergoeding betalen. Ook moet hij zich voor zijn agressie laten behandelen.

