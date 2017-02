Rutte reageert op Jinek-commotie: 'Groningers kunnen echt op mij rekenen'

'De Groningers kunnen echt op mij rekenen.' Minister-president Mark Rutte reageert voor de microfoon van RTV Noord op de kritiek die hij kreeg na zijn uitspraken in het tv-programma Jinek, dinsdagavond.

'Echt, neem van mij aan: ik realiseer me hoe heftig het allemaal is. Wat het voor mensen persoonlijk betekent. Ik heb onder meer met mensen in Slochteren gesproken, dat waren hele heftige gesprekken. Die zal ik de rest van mijn leven niet vergeten.'Na het optreden van Rutte bij Eva Jinek - 'Er gaat echt heel veel geld naar de Groningers' en 'Volgens mij doen we het hartstikke netjes', zei hij onder meer- kwam er veel kritiek op de premier. Hij zou zich onvoldoende bewust zijn van de problemen rond de gaswinning, werd hem met name op sociale media verweten. Niet waar, zegt Rutte.'Dit is zo belangrijk. Het is een nationale kwestie. Iets waar we altijd zo trots op waren is in de afgelopen vijf, zes jaar omgeslagen in een nationale hoofdpijn. In de eerste plaats voor de mensen die het betreft. En dat realiseer ik me als geen ander.'Het interview met Mark Rutte is vanaf 18.00 uur te zien in Noord Vandaag.