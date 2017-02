Lage eis omdat dader ook slachtoffer is bij steekpartij

(Foto: Flickr/Jenny (Creative Commons))

Een voorwaardelijke celstraf van honderd dagen. Dat heeft de officier van justitie geëist tegen een 31-jarige Hoogezandster voor een steekpartij in juli vorig jaar in zijn woonplaats.

Boksbeugel en machete

De officier vond dat hij geen hogere straf verdiende, omdat het slachtoffer, die een steekwond in zijn borst opliep, zelf net zo goed dader was. Hij had de verdachte eerder op de avond al een bloedende wang bezorgd, waarschijnlijk met een boksbeugel, en hem bedreigd met een machete.



Dat gebeurde tijdens een ruzie tussen de mannen, die die avond met een groepje bij het slachtoffer thuis zaten. De drank vloeide rijkelijk. De verdachte werd hardhandig uit huis gezet, maar kwam - na een bezoek aan de huisartsenpost - terug, 'om mijn spullen op te halen'.



Sprong van het dak

De vrouw des huizes stuurde haar partner naar boven om een nieuwe confrontatie te voorkomen, maar toen de verdachte Hoogezandster een steen door de ruit gooide, sprong de bewoner alsnog via het dak van de schuur naar beneden voor een aanval.



Bij die sprong brak hij zijn beide voeten. Daarom sneeuwde de verwonding aan zijn borst een beetje onder in de doktersverklaring. De officier wist te weinig van de steekwond om de toebrenger poging tot doodslag te kunnen verwijten. Ze hield het bij mishandeling.



Straatroof

De Hoogezandster is twee jaar geleden voor een straatroof veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De officier wil een deel van die voorwaardelijke straf omzetten in een taakstraf, van 120 uur. Zijn advocaat vond dat de man tijdens zijn voorarrest wel voldoende was gestraft.



Uitspraak op 23 februari.

