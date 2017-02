Pieter Smit wordt 'baas' van Groninger gemeenten

(Foto: Henk Marks)

Burgemeester Pieter Smit van Oldambt wordt de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG)



Smit volgt Rika Pot op die in haar hoedanigheid als burgemeester van Appingedam ook de scepter zwaaide bij de VGG. Pot stopt per 1 maart als burgemeester. Smit neemt het voorzitterschap op die datum over.



Unaniem

Het bestuur van de VGG koos Smit unaniem omdat ze in hem de ideale man zien om de gemeenten door de komende ingrijpende veranderingen van de herindelingen heen te loodsen.



Belangenbehartiging

De Vereniging van Groninger Gemeenten bestaat sinds 1921 en zorgt voor de 23 leden (gemeenten) voor gezamenlijke belangenbehartiging, het onderling delen van kennis en het gezamenlijk uitvoeren van projecten.

Door: RTV Noord Correctie melden