Evacuatie bewoners bed-bad-brood-schip in Groningen

(Foto: Gerwin de Vries- de Vries Media)

Zo'n vijftig bewoners van het bed-bad-en-boord schip zijn donderdag uit voorzorg geëvacueerd na een brandmelding op het schip in het Eemskanaal in Groningen.

De hulpverleningsdiensten rukten met veel materieel uit, maar volgens een woordvoerder van de brandweer is er geen brand geweest. Wel is er een poederblusser gebruikt, maar het is nog onduidelijk waarvoor en waarom.



De brandweer heeft het schip geïnspecteerd, maar geen vuurhaard aangetroffen.

Door: RTV Noord Correctie melden