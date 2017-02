'Groningen Airport Eelde is de ideale locatie voor nieuw klimaatinstituut'

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Groningen Airport Eelde is de ideale locatie voor het internationaal klimaatinstituut Global Centre on Climate Adaption. Dat vindt het provinciebestuur van Drenthe.

Dat klimaatinstituut is een uitvloeisel van de klimaatakoord in Parijs van 2015. Drenthe is een lobby gestart om de instelling naar het Noorden te halen. Donderdag hadden de bestuurders een gesprek met staatssecretaris Sharon Dijksma. Die staat niet onwelwillend tegenover het idee.



Voormalige rijksluchtvaartschool

De bedoeling is dat het klimaatinstituut landen gaat adviseren over klimaatverandering. Daarnaast moet ze een netwerk gaan vormen van landen, internationale organisaties en bedrijven. Drenthe ziet het gebouw van de voormalige Rijksluchtvaartschool als beoogd onderkomen voor het klimaatinstituut.

