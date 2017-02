Onderzoek: Nederlands poptalent krijgt minder kansen (update)

Grote popfestivals als Eurosonic/Noorderslag geven Nederlands poptalent steeds minder vaak de gelegenheid om op te treden. Hogere kosten en lagere inkomsten maken het risicovol om aanstormend talent te programmeren.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van onder meer het Fonds Podiumkunsten dat donderdag in Tilburg is aangeboden aan minister Jet Bussemaker van Cultuur.



Corné Bos, woordvoerder van Eurosonic/Noorderslag reageert verbaasd op het onderzoek: 'Het slaat helemaal nergens op.' Bos wijst erop dat Noorderslag al tientallen jaren louter nieuwe Nederlandse bands en artiesten boekt: 'Als er één festival is dat aandacht geeft aan nieuwe Nederlandse muziek dan zijn wij het wel.'



Onderzoek naar gages

Bussemaker liet de Tweede Kamer vorig jaar weten dat ze zich zorgen maakt over de doorstroming van jong Nederlands talent naar grote podia. Het lukt ze vaak wel op kleine en middelgrote podia op te treden.



Het fonds adviseert onderzoek te doen naar de gages, omdat zaaleigenaren de risico´s soms proberen af te dekken door lage vergoedingen te geven of helemaal niet voor optredens te betalen.



Meer publiek

Vorige maand meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat podiumkunsten, vooral muziek, in 2015 weer wat meer publiek trokken dan enkele jaren eerder.

