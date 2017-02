Beter Weters Politiek:Laat ze het 'Pact van Groningen' tekenen.

Ze debatteerden er lustig op los in het provinciehuis woensdag, de lijsttrekkers van acht grote politieke partijen. Ze beloofden veel: de NAM op afstand, werkgelegenheid en overheidsinvesteringen. Maar zijn jullie er gerust op dat die beloftes na de verkiezingen ook waargemaakt worden, Beter Weters?

Het lag voor het oprapen gistermiddag. Een deal, een pact, een overeenkomst. Over de gaswinning en de bevingsellende tekende zich een meerderheid af. De winning terug naar 12 miljard kuub. De Nam uit de schadeafhandeling. Kleinere schades gelijk zonder gedoe betalen. Een nieuw perspectief voor Groningen door extra investeringen.En een internationaal kenniscentrum voor het klimaat in Groningen. Iemand van de gespreksleiders had het even moeten vastleggen. Dan was het pact van Groningen echt een feit. Misschien kan iemand het alsnog even opschrijven en de lijsttrekkers laten ondertekenen?Wat fantastisch dat het eerste verkiezingsdebat in Groningen werd gehouden. En wat goed dat de dag ervoor duizenden Groningers hun stem hebben laten horen in de fakkeltocht. Maar nu? Kunnen we nu rustig gaan slapen? Ik vrees van niet. Ondanks de aandacht van alle partijen voor onze zorgen, zijn ze nog niet weggenomen. De druk moet er op blijven, tot aan de verkiezingen maar vooral ook daarna.Onze toekomst en veiligheid wordt deels bepaalt tijdens de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen. In het nieuwe regeerakkoord moet het aardgasdossier een prominente plek krijgen. Een langjarige goed doordachte aanpak. Als die er niet komt, voorspel ik een lange (hopelijk ongewapende) ‘guerrilla’ richting Den Haag. Daar wordt toch niemand beter van?Stelde het Verkiezingsdebat mij gerust over de toekomst van Groningen? Ik bén heel gerust op de toekomst van Groningen. Dat ben ik omdat ik hier woon, de mensen ken, de mentaliteit van hen ook, het gevoel van “we staan er hier samen voor”, het nuchtere, en het (soms) doortastende, het weinig woorden, maar wel het doen van wat nodig en zinnig is enzovoort. Kortom, de toekomst van Groningen hebben we hier zelf in de hand.En de vele (echt gedane! Ik heb ze gehoord) beloftes zijn mooi, maar we wachten met een nuchter hart af, wetende dat we het zelf best zullen kunnen rooien, met elkaar! We zullen wel moeten, want het heil zal niet uit het Westen komen. Integendeel!Het ligt voor de hand te veronderstellen dat nu iedere “Beter Weter” zal zeggen dat zijn of haar partijgenoot het geweldig deed tijdens het debat. Dat hoef ik niet te doen voor Emiel Roemer, want iedereen heeft gezien hoe hij vlamde. Ik haal mijn geruststelling voor Groningen dan ook niet uit dit debat, want daarvoor waren de woorden van veel van de mannen (!) te ver bezijden hun daden. Iets anders bracht mij wel dat optimisme.Allereerst de duizenden fakkels in de Stad. En verder de reactie van Annemarie Heite en Eelco Eikenaar op het gênante optreden van premier Rutte bij het praatprogramma Jinek. Zij lieten op de nationale radio zien (horen) wat Groningen gaat redden: Een messcherpe analyse, een schreeuw uit het hart en een stevig alternatief voor de onverschilligheid van de minister president. Voor iedereen die denkt dat alles in de media en in de politiek geregistreerd toneelspel is dit een absolute terugluister tip: www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/394725-groningers-woedend-na-uitspraken-rutte-in-jinekNa het zien van het noordelijk lijsttrekkersdebat ben ik niet gerustgesteld. Zowel de coalitiepartijen alsook de oppositie draaien er om heen. Iedereen roept dat de gaswinning omlaag moet en wel zo snel mogelijk. Maar wat betekent dat over 1 jaar, of duurt het nog 10 jaar? Ja dat moeten we afwachten. En hoe gaan we het financieren?Klaver was helder: we mogen het zelf betalen middels belastingverhoging. De anderen geven geen helder beeld.Het wordt keer op keer duidelijk dat de landelijke politiek niets met Groningen heeft en ook niets voor Groningen doet. Vele politieke kopstukken hebben de afgelopen jaren Groningen bezocht. En keerden na het doen van loze beloften terug naar Den Haag waar men er warmpjes bijzit van het Gronings gas.Zonder nog aan de ellende in Groningen te denken. Kortom na de verkiezingen zal er niet of nauwelijks iets veranderen. De Groningers hebben weer het nakijkenHet eerste grote debat was levendig en goed georganiseerd. Complimenten overigens voor de debatleiders Remy van Mannekes en Ferry Mingelen. Belangrijke conclusies zijn: in meerderheid wil de Nederlandse politiek de gasproductie in Groningen ver naar beneden. Zeker werd ook opnieuw dat Groningen (het Noorden) middels dit aardgas wel een zeer(!) grote bijdrage levert aan de Nederlandse economie. De rijksbelastingdienst en gevangenissen naar de Noordelijke regio waren ook belangrijke statements, evenals het nieuwe internationale klimaatcentrum.Rond de wil om Tesla naar het Noorden te halen, bleef het te vaag en te onduidelijk. Jammer was ook dat de politieke prominenten Wilders en Rutte niet aanwezig waren; al liet Rutte zich waardig door Zijlstra vervangen. Er komt nog een aantal lijsttrekkersdebatten elders. Daarin moeten de belangrijkste toezeggingen voor ons zeker bevestigd worden.