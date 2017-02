In mei leggen alle vogels een ei, maar in Foxhol niet

(Foto: Ronald Niemeijer)

In mei legt elke vogel een ei. In Foxhol niet, daar is een eend er al in februari bij. Een eend van Jasper Moes heeft op 3 februari drie eieren gelegd. 'Volgens mij is dit uniek. Ik heb dit zelf in ieder geval nog nooit eerder meegemaakt', zegt een opgetogen Moes.

Hij vermoedt dat de eenden door het lekkere weer vorige week helemaal van slag zijn geraakt en aan de leg zijn gegaan. Moes: 'De eend maakte een kuiltje in het stro. Ik dacht dat het beestje misschien wat ziek was. Maar twee dagen erna vond ik de eieren. Echt hartstikke leuk'.



Bevriezen

Jasper Moes haalt de eieren 's avonds uit het hok. Hij is bang dat ze anders bevriezen. 'Ik vervang ze door kippeneieren. Als ze bevriezen kunnen ze namelijk niet meer worden uitgebroed. Dat zou jammer zijn'.





Door: RTV Noord Correctie melden