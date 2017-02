PvdA-Kamerleden dringen aan op controles bij Primark

De PvdA-Kamerleden John Kerstens en Tjeerd van Dekken vinden dat de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controles moet houden bij de Primark aan de Westerhaven in Groningen. De Kamerleden hebben hier bij minister Lodewijk Asscher op aangedrongen.

Kersten en Van Dekken hebben Kamervragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord, waarin gemeld wordt dat er onder meer sprake is van een hoge werkdruk en intimidatie door leidinggevenden.De Pvda-Kamerleden vinden de geschetste werkomstandigheden onacceptabel en dringen bij de minister aan op maatregelen. Verder vraagt het PvdA-duo zich af of Asscher bereid is Primark Nederland aan te spreken op het feit dat meerdere zaken in het land geen ondernemingsraad hebben.