Oldambt wil aanbesteding huishoudelijke hulp weer opstarten

De gemeenteraad van Oldambt moet maandag beslissen of de aanbesteding voor de huishoudelijke hulp weer kan worden opgestart. Het gemeentebestuur heeft daarvoor een nieuw voorstel op tafel gelegd.

Eind vorig jaar ontstond er ophef in Oldambt, omdat zorgverlener Oosterlengte niet mee wilde doen aan de aanbesteding. De gemeente zou te weinig betalen volgens de zorgverlener en daarmee dreigde er ontslag voor 280 medewerkers. Zij kwamen massaal in protest, waarna de aanbesteding is stopgezet.Nu heeft het college van Oldambt een nieuwe offerte klaar. De tarieven voor huishoudelijke hulp zijn daarin hoger geworden. Dat kost de gemeente op jaarbasis wel 353.500 euro extra.Volgens wethouder Kees Swagerman (SP) is de berekening van de tarieven in het huidige voorstel anders dan voorheen, waardoor de bedragen hoger uitvallen. Hij wijst er op dat de tarieven zijn gebaseerd op de aanstaande cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg.Directeur Hennie Sanders van Oosterlengte stelt dat het voor haar nog te vroeg is om iets te vinden van dit nieuwe voorstel. 'Ik heb het vanmiddag net in handen gekregen', zegt zij. 'We moeten dit allemaal eerst maar eens doorrekenen.'Als de gemeenteraad maandag akkoord gaat met het nieuwe voorstel, dan moet over drie maanden duidelijk zijn wie de komende jaren huishoudelijke hulp gaat leveren in Oldambt.