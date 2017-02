Instorting schuur Kolham niet door bevingsschade

Het instorten van de schuur van de boerderij in Kolham vorige week is niet aardbevingsgerelateerd. Dat concluderen de gemeente Slochteren en het Centrum Veilig Wonen (CVW) na onderzoek.

Zowel de gemeente als het CVW concludeert dat de constructie is bezweken onder het eigen gewicht. 'Een belangrijk dragend element van de dakconstructie is aangetast door vocht met rotting tot gevolg'.De eigenaar van het pand is donderdagmiddag op de hoogte gebracht van de conclusies van het onderzoek. De gemeente en de eigenaar hebben in overleg besloten dat het pand wordt gesloopt.Er worden extra hekken geplaatst om de veiligheid te garanderen. De huurders hebben hun spullen verhuisd naar een andere woning.