André Manuel, de Troebadoers, de Koning en de Dame, Ben Zuur in Twij Deuntjes!

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

En de theatertips veur aankommende week

Zundag 12 febrewoarie



Erwin de Vries - Prachteg Grunnen



Bert Hadders & De Nozems - Vanoavend blifst bie mie



Jan Henk de Groot - Bonney



Ben Zuur & Henk Puister - Gas blues



De Koning & De Dame - Saskrimrandet var aldrig havet



Jan Cornelius - Sneeiköningskind



Fransien Kuiper - Loat mie moar



Dougie Maclean - Ready fort he storm



Harry Niehof - Tied genog



Herman Bonthuis - In mien leven



Vrouw Holland - Groningen



Volker Leiss - Mare Azurro



Uur 2:



Hail Gewoon - Geef mie dien blues



Eva Waterbolk - Joapke jong



Bob Heidema - Schepen zunder zaail



André Manuel - Alle Indiaann



Polo Hofer - Summer ‘68



Wia Buze - De vraauw van dien leven



Zupfgeigenhansel - Dos kelbl



De Troebadoers - Wilder as heur



Allan Taylor - Don’t think twice



Martin Korthuis - As ik die wil zain



Wat Aans! - Trilploat



Liederjan - On-line Shanty



Volker Leiss - Crystal

Door: RTV Noord