Politie zoekt vanuit de lucht naar overvaller cafetaria (update)

Een cafetaria aan de Esweg in Nieuw-Roden is donderdagavond rond 20.00 uur overvallen.

Een onbekende man bedreigde een medewerkster met een wapen en is er daarna vandoor gegaan. Er is geen duidelijk signalement. De dader draagt donkere kleding.De politie heeft onderzoek gedaan in de omgeving. Een politiehelikopter is vanuit de lucht op zoek gegaan naar de dader. Rond 22.00 uur werd aan de Hoofdweg in Roderesch een man aangehouden. Volgens de politie is hij mogelijk betrokken bij de overval.Het is niet bekend wat de dader heeft buitgemaakt. De cafetariamedewerkster is opgevangen op het politiebureau.