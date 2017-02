Nog geen jubelstemming bij huurders West-Indische Kade

Huurders aan de West-Indische Kade in de Korrewegwijk in Groningen hebben een hard hoofd in de verbouwplannen van Lefier. 'Eerst zien, dan geloven', zegt Cathy die met een muts tegen de kou in haar woonkamer zit.

De bewoners protesteren al jaren tegen de barre omstandigheden waarin ze verkeren. Zo zijn de huizen niet warm te stoken door de slechte isolatie. Om over vochtproblemen en schimmel nog maar te zwijgen.Toch heerst er nog geen jubelstemming nadat de woningcorporatie eerder deze week aankondigde de ruim driehonderd woningen te gaan renoveren. 'Dat roepen ze al jaren', zegt Cathy.Punt van zorg is de voorwaarde dat per blok 70 procent van de bewoners toestemming moet geven voor de verbouwing. De huurders hebben tot april de tijd om dit via een formulier aan te geven. Wordt het wettelijk vastgelegde percentage niet gehaald, dan gaat het feest niet door.'Het wordt nog een flinke klus. Veel mensen zijn bang dat de huren stijgen' zegt Rinsje, de buurvrouw van Cathy.SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk maakt zich al jaren hard voor betere woonomstandigheden van de huurders aan de Westindischekade en deelt de twijfels. 'Ik snap dat mensen wantrouwend zijn naar Lefier', zegt hij. 'Maar het staat zwart op wit dat de huurprijzen gelijk blijven.' De huur stijgt alleen als er nieuwe huurders in komen.Maar naast de angst voor huurprijsstijgingen, telt de wijk veel 'kwetsbare mensen' onder wie statushouders. 'Sommigen zijn de taal misschien niet machtig, waardoor ze de brief niet begrijpen', zegt Dijk.Om de angst voor huurverhoging weg te nemen en ervoor te zorgen dat de boodschap goed overkomt, gaat Dijk de komende tijd met een aantal huurders alle deuren bij langs. 'Het is monnikenwerk. Maar laten we ervoor zorgen dat dit de laatste winter is dat ze in de kou moeten zitten.'