'Als ze geen geld geeft, komt ze ook niet'

'Als ze geen geld geeft komt ze ook niet', zegt wethouder Wim't Mannetje van Bellingwedde. Hij doelt op staatssecretaris Jetta Kleinsma die dinsdag naar Oost-Groningen komt.

Van het oordeel van de staatssecretaris hangt af of er geld komt in het kader van het Akkoord van Westerlee. Dat akkoord gaat onder meer over de herstructurering van de sociale werkvoorziening in Oost-Groningen, de grootste werkgever in het gebied.



Goedkeuring

Voor de werkvoorzieningsschappen Synergon en Wedeka zijn nieuwe 'businesscases' gemaakt die door Kleinsma moeten worden goedgekeurd.



Tien miljoen euro is er voor uitgetrokken. 't Mannetje, behalve wethouder ook bestuurslid van Synergon, gaat er van uit dat de staatssecretaris de plannen goedkeurt. En dus met geld over de brug komt. Want ze heeft haar bezoek niet afgezegd. 'De werkgroep die aan haar rapporteert waaraan het geld wordt besteed heeft z'n werk goed gedaan. Geen natte-vinger werk afleveren, want dan krijgen we niks', aldus 't Mannetje.



Transitiekosten

Het geld wordt onder meer besteed aan zogeheten transitiekosten. Die moeten worden gemaakt om overtollige ambtenaren af te laten vloeien die bij de werkvoorzieningsschappen werken. Ook moet er worden geïnvesteerd in de schappen.



Onbalans

'Of de tien miljoen genoeg is moet nog blijken', denkt 't Mannetje. 'De onbalans die er ten opzichte van andere delen van Nederland is op het gebied van sociale werkvoorziening, daarin wil ze tegemoet komen. Maar we moeten er van uitgaan dat we zelf een bijdrage moeten gaan leveren'.

