Provincie scheldt Menterwolde 2 miljoen voor N33 kwijt

(Foto: Google Streetview)

De gemeente Menterwolde hoeft geen 2 miljoen euro meer te betalen aan de provincie voor de verdubbeling van de N33. Die mededeling deed wethouder Jaap Borg donderdagavond tijdens de raadsvergadering.

Heuglijk nieuws

Eerder die dag had hij mail van de provincie gehad met het voor Menterwolde heuglijke nieuws. 'Ik was positief verrast', zegt Borg. Met dit besluit van de provincie komt er een eind aan jarenlang gebakkelei over de bijdrage van Menterwolde.



Gunstige invloed

In 2010 besloot die gemeente om 2,4 miljoen euro bij te dragen aan de verdubbeling van de weg tussen Assen en Zuidbroek. De betere verkeersdoorstroming zou een gunstige invloed hebben op de bedrijvigheid in de gemeente, was de gedachte.



FOC en ziekenhuis

Toen de provincie een streep zette door de komst van een Factory Outlet Center naar Zuidbroek en de bouw van een ziekenhuis aan de A 7 bij dat dorp veranderde het klimaat in het gemeentehuis in Muntendam.



Gat van 2 miljoen

In 2013 besloot de raad niet 2,4 miljoen euro, maar slechts 4 ton mee te betalen aan de verdubbeling van de N33. Dit tot onbegrip van Mark Boumans, die destijds gedeputeerde was. 'Ik heb nooit vernomen dat de hoogte van de bijdrage gekoppeld was aan de komst van een outletcenter of een ziekenhuis', zei hij destijds. 'Nu zitten we met een gat van 2 miljoen'



Maar Menterwolde bleef weigeren het complete bedrag te betalen. Eind vorig jaar maakte de gemeente 400.000 euro over naar het Martinikerkhof. De provincie neemt daar nu dus genoegen mee.

Door: RTV Noord