Zanger Frank van Etten: 'Ik werd afgeperst en mijn huis uitgejaagd'

'Opsluiten en nooit meer loslaten.' Het is de eerste reactie van volkszanger Frank van Etten op het bericht dat de twee mannen die donderdag voor de rechter stonden op verdenking van afpersing en mishandeling ook verdacht worden van het in brand steken van zijn twee Mercedessen. Dat meldt <a href="http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2127614/Apeldoornse-volkszanger-Van-Etten-Ik-werd-

afgeperst-en-ben-mijn-huis-uitgejaagd">Omroep GelderlandWant de zanger kent de vader en de zoon maar al te goed. 'Ze hebben ook mij afgeperst. Ze hebben mijn huis en bedrijf ontnomen. Het is tuig.' Dat zegt de zanger in afwachting van het politie-onderzoek. Van Etten vertelt ook dat hij zich vorig jaar niet eens meer veilig voelde in eigen zijn huis. 'Zulke zaken hebben verschrikkelijk veel impact op je gezinsleven. Het gebeurde allemaal net na het overlijden van mijn vader...'Het begon allemaal met een autobedrijfje. 'Ik wilde graag zo iets beginnen om wat meer zekerheid in te bouwen. Als het zingen allemaal wat minder wordt, dan heb ik voor mijn gezin ook een toekomst.' De mannen wilden Van Etten helpen en stelden een constructie voor. Een constructie die volgens de zanger echter heel snel veranderde in een regelrechte afpersing.Hij verhuisde, tijdelijk naar een camping en hotel, en daarna naar een andere plaats. Inmiddels heeft de zanger zijn leven weer op de rit. 'Ik zit weer in de flow en ik ben niet bang voor ze. Ik weiger om de rest van mijn leven achterom te kijken.'Van Etten is geboren in Stadskanaal en woonde daarna in Nieuwe Pekela. Enkele jaren geleden is hij verhuisd naar Sint Anthonis in Noord-Brabant.