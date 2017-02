Economic Board Groningen financiert lesprogramma's

(Foto: RTV Noord (archief))

De Economic Board Groningen (EBG) gaat drie lesprogramma's op scholen in Noord-Groningen financieren. Met deze lesprogramma's, die op alle basis- en middelbare scholen in het gebied worden gegeven, wil de Board het ondernemersschap stimuleren.

'De Economic Board werkt aan een sterkere economie in Noord-Groningen. Als leerlingen het onderschap van thuis niet meekrijgen, is school de aangewezen plek om ze hier voor het eerst mee in contact te brengen', zegt bestuurder Emme Groot van de EBG.



De Board wil de lesprogramma's in Noord-Groningen ook voor de komende jaren borgen en is daarover met meerdere partijen in gesprek.

