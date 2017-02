Nuon bouwt mega-zonnepark in Eemshaven

(Foto: Collin Nissink)

In de Eemshaven komt een mega-zonnepark van Nuon. Het energiebedrijf wil de exploitatie windparken en zonneparken combineren. Dat meldt de NOS.

Ook moet er opslag komen van de opgewekte elektriciteit. Nuon wil daarvoor mogelijk de magnumcentrale gebruiken. Volgens Nuon levert de combinatie van het opwekken van elektriciteit veel voordelen op.



Veel wind

'Op momenten dat er veel wind is schijnt de zon vaak niet en vice versa. De windparken hebben al een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en daar kan dan het zonnepark ook gebruik van maken', zegt Margit Deimel, directeur ontwikkelingen bij Nuon.



Zes locaties

De zonneparken staan vooralsnog gepland op zes locaties: Behalve de Eemshaven ook in Hemweg, Velsen, Wieringermeer, Oudendijk en Haringvliet. In totaal gaat het om ruim 250.000 zonnepanelen met een capaciteit van 70 megawatt.



Dat is goed voor de levering van zonnestroom aan tienduizenden huishoudens.

Door: RTV Noord Correctie melden