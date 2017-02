Communisten willen uitstel van raadsvergadering huishoudelijke hulp

(Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De VCP in Oldambt wil uitstel van de raadsvergadering over de huishoudelijke hulp in Oldambt. Volgens de communisten zijn de stukken met informatie over het voorstel van burgemeester en wethouders veel te laat aangeleverd en ook veel te vaag.





Maandag

De gemeenteraad van Oldambt zou maandag moeten beslissen of de aanbesteding voor de huishoudelijke hulp weer kan worden opgestart. Het gemeentebestuur heeft daarvoor een nieuw voorstel op tafel gelegd.

Eind vorig jaar ontstond er ophef in Oldambt, omdat zorgverlener Oosterlengte niet mee wilde doen aan de aanbesteding. De gemeente zou te weinig betalen volgens de zorgverlener en daarmee dreigde er ontslag voor 280 medewerkers. Zij kwamen massaal in protest, waarna de aanbesteding is stopgezet.







353.500 euro duurder

Nu heeft het college van Oldambt een nieuwe offerte klaar. De tarieven voor huishoudelijke hulp zijn daarin hoger geworden. Dat kost de gemeente op jaarbasis wel 353.500 euro extra..







Fractievoorzitter Engel Modderman vindt daaromde voorbereidingstijd te kort en heeft daarom vrijdagmorgen om uitstel gevraagd bij de raadsgriffier.

