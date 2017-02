'Primark moet OR krijgen, anders zijn regels alleen in voordeel van de baas'

De Primark in Groningen moet een ondernemingsraad (OR) krijgen. Dat zegt Tweede Kamerlid John Kerstens van de PvdA. De kledingzaak ligt onder vuur vanwege slechte werkomstandigheden.

In berichtgeving van RTV Noord donderdag, deden twintig (ex-)werknemers van de Ierse kledingketen in Groningen een boekje open. Ze vertelden onder meer dat het bedrijf er een handboek met eigen regels op nahoudt, die ingaan tegen de wet. Zo is het moeilijk om je ziek te melden.Om te voorkomen dat de baas altijd aan het langste eind trekt, moet Primark een OR krijgen, zegt Kerstens. 'De OR voert namens de werknemers het overleg met de werkgever. Dat is een bedrijf verplicht als het meer dan vijftig werknemers in dienst heeft. Primark heeft veel meer dan vijftig.''Er zijn hele gekke regels rond ziekte, vakantiedagen en overwerken', zegt het Kamerlid. 'Het zal je niet verbazen, die zijn allemaal flink in het nadeel van werknemers. Dat moet anders.'Met Kamervragen hoopt de PvdA wat te kunnen veranderen bij de kledingwinkel. 'Primark is gevoelig voor wat extra druk. Dat zag je ook toen het ging om het produceren van kleding op een manier die wij echt niet fatsoenlijk vinden', zegt Kerstens.De PvdA vraagt of de inspectie 'er eens wat dieper in kan duiken'.Primark komt in de loop van vrijdag met een reactie op de aantijgingen. Donderdag liet het bedrijf weten hiervan 'geschrokken' te zijn.