Verdachten nepbrief windmolens weer op vrije voeten

De twee vrouwen en een man die worden verdacht van het vervalsen en verspreiden van een brief over windmolens in het Drentse mondengebied zijn vrijgelaten. Ze blijven nog wel verdachten.

Vorig jaar november werd de brief in de omgeving van Nieuw-Buinen verspreid in de strijd tegen de komst van een windmolenpark in de Veenkoloniën. In de brief stonden onder meer privégegevens van gedeputeerde Tjisse Stelpstra en van windboeren in de Veenkoloniën. Stelpstra deed namens de provincie aangifte.De twee vrouwen van 55 en 44 jaar en de 56-jarige man uit Nieuw-Buinen werden afgelopen dinsdag gearresteerd. Bij hun arrestatie nam de politie ook computers en printapparatuur in beslag.'Hier snap je toch niks van. Er is helemal niks strafbaars gedaan', zegt voorman Jan Nieboer van actiegroep Platform Storm. 'Het lijkt er op dat de overheid een democratische actiegroep kapot wil maken. Klassejustitie', reageert Nieboer furieus.Hij rekent erop dat er geen zaak van komt. 'En als er wel een komt, wordt het gewoon vrijspraak',