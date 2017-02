Een bijenwasdoek en een 'plastic-bekertjes-terrorist' tegen afval

Op tafel ligt een kaas met daar overheen een doek van bijenwas. Het is voor Maurits Hoenders en Bernadette Hoekstra uit Groningen een manier om zo weinig mogelijk afval te produceren. Ze doen sinds donderdag mee aan de actie 100-100-100 van de gemeente.

Voor de actie doen 100 Stadjers een poging 100 dagen, 100 procent afvalvrij te leven. Dat doen ze door eten beter te bewaren en minder verpakkingsmateriaal in huis te halen. Ze proberen drie maanden lang zo weinig mogelijk afval te produceren.Het jonge gezin hoopt zo een positieve bijdrage te leveren aan de leefomgeving van hun veertien maanden oude zoon Joris.Met de bijenwasdoek moet kaas zo lang mogelijk vers blijven. Hij kan ook om bijvoorbeeld een halve tomaat. Zo gaat de overgebleven helft niet meteen rotten in de koelkast, legt Hoenders uit. Joris is sinds donderdag niet maar aan de pampers; luiers gaan in de was.Jenny Aarts doet ook mee aan de actie. 'Ik liep in de supermarkt en ergerde me blauw dat alle komkommers in plastic zijn verpakt', vertelt ze. 'Dat slaat toch nergens op?' Vervolgens zag ze een oproep van de actie en gaf ze zich op.Aarts heeft naar eigen zeggen inmiddels de reputatie als plastic-bekertjes-terrorist. Ze vindt het vervelend als haar collega's telkens een nieuw bekertje pakken bij de koffieautomaat. Ze ergert zich verder aan melkpakken met een plastic draaidop en dus aan die komkommer.'Die haal ik nu op de markt', zegt Aarts. 'Die kun je blijkbaar niet zonder plastic in de supermarkt halen.' De rest van de duur van de actie haalt ze haar groente op de markt met een tas waar het in moet. 'Dus ik moet wat verder lopen.'