Ntab valt tijdens 500 meter op WK afstanden schaatsen

(Foto: RTV Noord (archief))

Sprinter Daidai Ntab is gevallen tijdens op de 500 meter tijdens het WK Sprint in het het Zuid-Koreaanse Gangneung. In de laatste bocht van zijn race ging het mis en ging de Groningse schaatser onderuit.





Maar één keer de 500 meter

Het was voor het eerst dat er op een groot kampioenschap maar één keer de 500 meter werd verreden. Normaal gesproken werd het eindklassement pas opgemaakt na twee omlopen.



De regerend Nederlands kampioen reed tegen de Amerikaan Mitchell Whitmore. Bij de doorkomst na 100 meter klokte Ntab nog de tot dan toe snelste tussentijd. De Groninger reed de wedstrijd nog wel uit maar speelt geen rol van betekenis meer in het eindklassement.

Door: RTV Noord Correctie melden