Pezy Group wint innovatieprijs

(Foto: Pezy Group)

Ontwerpbureau Pezy Group heeft afgelopen week De Inspiratie en Innovatie Award gewonnen op het High TechPlatform jaarcongres in Eindhoven. Het Groningse bedrijf kreeg de prijs voor de Braster selftester, een apparaat waarmee mensen zelf borstonderzoek kunnen doen.

De Inspiratie en Innovatie Award is een publieksprijs. Een onafhankelijke jury maakte een voorselectie van vijf innovaties. Daaruit kozen de aanwezigen op de jaarcongres dus Pezy Group als winnaar. 'Het is een erkenning voor het goede werk', zegt manager business development Erik Spelt.



Borstkanker

Door de Braster selftester te gebruiken als aanvulling op conventionele onderzoeken vergroot het apparaat de kans om borstkanker in eerder stadium op te sporen. Dat was één van de redenen van het publiek om het product als winnaar te kiezen. Een andere reden was de snelle ontwikkeling van het apparaat: Binnen twaalf maanden na de ontwerpschets is het apparaat op de markt gebracht.



Het apparaat is nog niet in Nederland te krijgen. In 2016 is de selftester op de Poolse markt gelanceerd. Dit jaar moet de rest van Europa volgen.











Door: RTV Noord