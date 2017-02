Herberg In de Valk gaat na anderhalf jaar leegstand weer open

(Foto: Groningen in Beeld)

Anderhalf jaar stond ie leeg. Een beetje te verpieteren. De historische herberg In de Valk in Middelstum. Maar nu gaat ie weer open. Eind maart om precies te zijn. En dat allemaal dankzij Mark Willem Evenhuis.

De uitbater van dorpshuis Vita Nova in Middelstum was eerder al huurder van het pand aan de boorden van het Boterdiep om het restaurant uit te baten. In 2015 dacht ie al aan koop maar toen vond zijn kok een andere baan waarna Evenhuis besloot de stap niet te te nemen.



Weer in beeld

Maar nu anderhalf jaar later koopt de 32-jarige Evenhuis en zijn vriendin Evelien het alsnog. 'We waren op zoek naar een koopwoning en dat wilde niet vlotten. Toen kwam de herberg weer in beeld want daar is ook een woonhuis bij'.



Horecagelegenheid voor overdag

Afgelopen dinsdag werd de koopakte getekend. In eerste instantie wordt In de Valk een horecagelegenheid voor overdag. 'Het is niet bedoeld om 's avonds te dineren. Dat kan wel maar alleen op afspraak. Een restaurant is een plan voor de langere termijn'.



Droom

Evenhuis is sinds tien jaar ook uitbater van het Middelstumer dorpshuis Vita Nova. 'Daar moet ik het eerst wat rustiger krijgen om van In de Valk weer een echt restaurant te maken. Maar dat is wel mijn droom'.

Door: Erik Hulsegge Correctie melden