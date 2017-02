Onderzoeksraad voor Veiligheid richt opnieuw vizier op gaswinning

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) buigt zich voor de tweede keer over de problemen rond de gaswinning in Groningen. Er wordt gekeken naar wat er van eerdere aanbevelingen van de raad terecht is gekomen.

Die aanbevelingen werden gedaan in het onderzoek van twee jaar geleden, waarin vernietigend werd uitgehaald naar de autoriteiten en de NAM. 'Veiligheid speelde geen rol bij de gaswinning', luidde de conclusie.De onderzoeksraad constateerde dat niet alleen, maar deed ook een fikse aantal aanbevelingen. De raad wil nu weten wat daar van terecht is gekomen. Daarvoor worden de komende tijd gesprekken gevoerd met betrokkenen in en buiten Groningen.Een woordvoerder benadrukt dat het niet om een vervolgonderzoek gaat. 'Het richt zich alleen op de aanbevelingen. Alle betrokkenen hebben in een veel eerder stadium daar al schriftelijk op gereageerd. Nu gaan we met een aantal daarvan om tafel.'Dat levert niet opnieuw een omvangrijk rapport op. 'We kijken vaker op onze onderzoeken terug, maar dat wordt in dit geval wel uitgebreider. Het mondt ook uit in een officiële notitie', licht de woordvoerder toe.De onderzoeksraad deed destijds een fiks aantal aanbevelingen. Eén daarvan werd kort nadat het rapport via RTV Noord en de NOS uitlekte al in de praktijk gebracht. Daarbij ging het om het aanbieden van excuses aan de inwoners van Groningen. Dat gebeurde door de minister van Economische Zaken Henk Kamp, de NAM en in een latere fase Shell.Bij de andere aanbevelingen die nu onder de loep worden genomen gaat het om de volgende zaken:- Herstel van de geschonden relatie met de Groningse bevolking door de bij de gaswinning betrokken partijen.- De veiligheid van bewoners moet een sterke positie krijgen binnen de besluitvorming.- Andere ministeries dan Economische Zaken erbij betrekken kan tot een evenwichtigere besluitvorming leiden.- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dient een onafhankelijke positie te krijgen ten opzichte van het ministerie van Economische Zaken en de sector.- Partijen die zich bezighouden met activiteiten in de diepe ondergond zouden de complexe en onzekere risico's als uitgangspunt moeten nemen van hun handelen.- Voor de gaswinning in Groningen wordt aanbevolen dat alle partijen actief kennis moeten vergaren en ontwikkelen, onder andere door het opzetten van een structureel onderzoeksprogramma.- De communicatie met inwoners dient verbeterd te worden, waarin de omgang met onzekerheid en transparatie over afwegingen en besluitvorming een plek moeten krijgen.De onderzoeksraad houdt komende weken gesprekken met de betrokkenen over deze aanbevelingen. De woordvoerder verwacht dat 'in het voorjaar' de bevindingen naar buiten worden gebracht.