Ruim duizend reacties op berichtgeving misstanden Primark

De redactie van RTV Noord heeft zo'n 1300 reacties binnengekregen op de berichtgeving over misstanden bij Primark. De meeste reacties kwamen binnen via Facebook. De kledingzaak ligt onder vuur vanwege slechte werkomstandigheden.

In de berichtgeving van RTV Noord, deden twintig (ex-)werknemers van de kledingwinkel in Groningen een boekje open. Ze vertelden onder meer dat het bedrijf er een handboek met eigen regels op nahoudt. Die gaan in tegen de wet.Mensen uit het hele land melden zich. Ze delen hun ervaringen en klagen ook over misstanden. Er komen ook klachten binnen over andere grote bedrijven.De PvdA-Kamerleden John Kerstens en Tjeerd van Dekken hebben Kamervragen gesteld. Ze dringen er bij minister Lodelijk Asscher op aan dat de Inspectie controles moet houden bij de Primark in Groningen.Primark komt in de loop van vrijdag met een reactie op de aantijgingen. Donderdag liet het bedrijf weten hiervan geschrokken te zijn en de zaak grondig te willen uitzoeken.