Gemeente wil niet reageren op onrust Primark

Wethouder Joost van Keulen opende de winkel vorig jaar (Foto: Archief RTV Noord)

De gemeente Groningen wil niets zeggen over de onrust die is ontstaan over de werkomstandheden bij Primark. Wethouder Joost van Keulen wil zich niet bemoeien met de bedrijfsvoering van de kledingzaak in Groningen.





Primark ligt onder vuur, nadat meerdere medewerkers uit de school klapten. Ze vertelden onder meer dat het bedrijf een handboek met eigen regels voor medewerks heeft. Die regels gaan in tegen de wet. Zo is het voor medewerkers moeilijk om zich ziek te melden.



Lees ook:

- PvdA-Kamerleden dringen aan op controles bij Primark

- Onrust bij Primark: 'Als ik alles had geweten, was ik er nooit gaan werken'

- Primark Groningen opent haar deuren; mensen staan uren in de rij Het was Van Keulen die in mei vorig jaar de zaak opende door een blauw lint door te knippen. Hij was destijds blij met de komst van de grote kledingzaak. 'Ze creëren driehonderd arbeidsplaatsen. Daarvan gaan meer dan honderd naar mensen die uit een uitkeringsituatie komen', zei hij op de dag van de opening.Primark ligt onder vuur, nadat meerdere medewerkers uit de school klapten. Ze vertelden onder meer dat het bedrijf een handboek met eigen regels voor medewerks heeft. Die regels gaan in tegen de wet. Zo is het voor medewerkers moeilijk om zich ziek te melden.

Door: RTV Noord Correctie melden